GOATS מחיר היום

מחיר GOATS (GOATS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOATS ל USD הוא $ 0 לכל GOATS.

GOATS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,305,311, עם היצע במחזור של 19.48B GOATS. ב‑24 השעות האחרונות, GOATS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00246019, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOATS נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -1.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GOATS (GOATS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 19.48B 19.48B 19.48B אספקה כוללת 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

שווי השוק הנוכחי של GOATS הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOATS הוא 19.48B, עם היצע כולל של 19484573265.21. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.