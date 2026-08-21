GMonchain מחיר היום

מחיר GMonchain (GM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GM ל USD הוא $ 0 לכל GM.

GMonchain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,068.08, עם היצע במחזור של 100.00B GM. ב‑24 השעות האחרונות, GM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GM נע ב +1.29% בשעה האחרונה ו +23.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GMonchain (GM) מידע שוק

שווי שוק $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של GMonchain הוא $ 15.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GM הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.07K.