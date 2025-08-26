Glorp (GLORP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00121447 גבוה 24 שעות $ 0.00121447 שיא כל הזמנים $ 0.01712223 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -20.26% שינוי מחיר (7D) -27.77%

Glorp (GLORP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLORP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00121447, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLORPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01712223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLORP השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -20.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glorp (GLORP) מידע שוק

שווי שוק $ 918.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 918.99K אספקת מחזור 994.76M אספקה כוללת 994,763,782.013946

שווי השוק הנוכחי של Glorp הוא $ 918.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLORP הוא 994.76M, עם היצע כולל של 994763782.013946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 918.99K.