Glidr מחיר היום

מחיר Glidr (GLIDR) בזמן אמת היום הוא $ 1.17, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLIDR ל USD הוא $ 1.17 לכל GLIDR.

Glidr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,783,057, עם היצע במחזור של 31.96M GLIDR. ב‑24 השעות האחרונות, GLIDR סחר בין $ 1.15 (נמוך) ל $ 1.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.083.

ביצועים לטווח קצר, GLIDR נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +1.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Glidr (GLIDR) מידע שוק

שווי שוק $ 36.78M$ 36.78M $ 36.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 115.11M$ 115.11M $ 115.11M אספקת מחזור 31.96M 31.96M 31.96M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Glidr הוא $ 36.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLIDR הוא 31.96M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.11M.