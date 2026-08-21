GLHFStrategy מחיר היום

מחיר GLHFStrategy (GLHFSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLHFSTR ל USD הוא $ 0 לכל GLHFSTR.

GLHFStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 191,668, עם היצע במחזור של 910.99M GLHFSTR. ב‑24 השעות האחרונות, GLHFSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GLHFSTR נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו +36.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.70K.

GLHFStrategy (GLHFSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 191.67K$ 191.67K $ 191.67K נפח (24 שעות) $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.84K$ 192.84K $ 192.84K אספקת מחזור 910.99M 910.99M 910.99M אספקה כוללת 910,986,543.7920457 910,986,543.7920457 910,986,543.7920457

שווי השוק הנוכחי של GLHFStrategy הוא $ 191.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.70K. ההיצע במחזור של GLHFSTR הוא 910.99M, עם היצע כולל של 910986543.7920457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.84K.