GIVER (GIVER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0203763 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -5.74% שינוי מחיר (7D) -17.89%

GIVER (GIVER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GIVER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIVERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0203763, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIVER השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -5.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GIVER (GIVER) מידע שוק

שווי שוק $ 32.63K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.63K אספקת מחזור 70.05M אספקה כוללת 70,051,022.478459

שווי השוק הנוכחי של GIVER הוא $ 32.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIVER הוא 70.05M, עם היצע כולל של 70051022.478459. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.63K.