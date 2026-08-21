Gitbounty מחיר היום

מחיר Gitbounty (GITB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GITB ל USD הוא $ 0 לכל GITB.

Gitbounty כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,383.35, עם היצע במחזור של 100.00B GITB. ב‑24 השעות האחרונות, GITB סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GITB נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gitbounty (GITB) מידע שוק

שווי שוק $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gitbounty הוא $ 11.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GITB הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.38K.