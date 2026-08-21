GINI מחיר היום

מחיר GINI (GINI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00119898, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GINI ל USD הוא $ 0.00119898 לכל GINI.

GINI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,210,256, עם היצע במחזור של 1.01B GINI. ב‑24 השעות האחרונות, GINI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06073, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GINI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 29.97.

GINI (GINI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M נפח (24 שעות) $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M אספקת מחזור 1.01B 1.01B 1.01B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GINI הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.97. ההיצע במחזור של GINI הוא 1.01B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.