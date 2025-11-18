GIFT מחיר היום

מחיר GIFT (GIFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.135606, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIFT ל USD הוא $ 0.135606 לכל GIFT.

GIFT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 425,820, עם היצע במחזור של 3.14M GIFT. ב‑24 השעות האחרונות, GIFT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.140837, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.118325.

ביצועים לטווח קצר, GIFT נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GIFT (GIFT) מידע שוק

שווי שוק $ 425.82K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 425.82K אספקת מחזור 3.14M אספקה כוללת 3,140,135.0

שווי השוק הנוכחי של GIFT הוא $ 425.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIFT הוא 3.14M, עם היצע כולל של 3140135.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 425.82K.