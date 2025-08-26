Ghost (GHOST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02225836 גבוה 24 שעות $ 0.02410163 שיא כל הזמנים $ 2.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00040785 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.38% שינוי מחיר (1D) -3.40% שינוי מחיר (7D) -5.85%

Ghost (GHOST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02238909. במהלך 24 השעות האחרונות, GHOST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02225836 לבין שיא של $ 0.02410163, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GHOSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00040785.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GHOST השתנה ב -1.38% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ghost (GHOST) מידע שוק

שווי שוק $ 622.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 622.70K אספקת מחזור 27.81M אספקה כוללת 27,812,458.99378739

שווי השוק הנוכחי של Ghost הוא $ 622.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHOST הוא 27.81M, עם היצע כולל של 27812458.99378739. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 622.70K.