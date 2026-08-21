GhibliCZ מחיר היום

מחיר GhibliCZ (GHIBLI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GHIBLI ל USD הוא $ 0 לכל GHIBLI.

GhibliCZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,333, עם היצע במחזור של 855.67M GHIBLI. ב‑24 השעות האחרונות, GHIBLI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00586493, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GHIBLI נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +13.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GhibliCZ (GHIBLI) מידע שוק

שווי שוק $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K אספקת מחזור 855.67M 855.67M 855.67M אספקה כוללת 855,667,271.2457253 855,667,271.2457253 855,667,271.2457253

שווי השוק הנוכחי של GhibliCZ הוא $ 48.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHIBLI הוא 855.67M, עם היצע כולל של 855667271.2457253. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.33K.