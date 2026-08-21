GET Protocol מחיר היום

מחיר GET Protocol (GET) בזמן אמת היום הוא $ 0.069492, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GET ל USD הוא $ 0.069492 לכל GET.

GET Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 791,389, עם היצע במחזור של 11.39M GET. ב‑24 השעות האחרונות, GET סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01128151.

ביצועים לטווח קצר, GET נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.52.

GET Protocol (GET) מידע שוק

שווי שוק $ 791.39K$ 791.39K $ 791.39K נפח (24 שעות) $ 13.52$ 13.52 $ 13.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M אספקת מחזור 11.39M 11.39M 11.39M אספקה כוללת 22,926,929.0 22,926,929.0 22,926,929.0

שווי השוק הנוכחי של GET Protocol הוא $ 791.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.52. ההיצע במחזור של GET הוא 11.39M, עם היצע כולל של 22926929.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.59M.