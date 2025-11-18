Get Bagged מחיר היום

מחיר Get Bagged (BAGGED) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAGGED ל USD הוא -- לכל BAGGED.

Get Bagged כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,030.09, עם היצע במחזור של 999.77M BAGGED. ב‑24 השעות האחרונות, BAGGED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAGGED נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו -40.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Get Bagged (BAGGED) מידע שוק

שווי שוק $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889

