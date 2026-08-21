Get AI מחיר היום

מחיר Get AI (GET) בזמן אמת היום הוא $ 0.00973759, עם שינוי של 35.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GET ל USD הוא $ 0.00973759 לכל GET.

Get AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,972, עם היצע במחזור של 18.17M GET. ב‑24 השעות האחרונות, GET סחר בין $ 0.00662095 (נמוך) ל $ 0.01008768 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GET נע ב -1.63% בשעה האחרונה ו +295.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.86K.

Get AI (GET) מידע שוק

שווי שוק $ 176.97K$ 176.97K $ 176.97K נפח (24 שעות) $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M אספקת מחזור 18.17M 18.17M 18.17M אספקה כוללת 547,000,000.0 547,000,000.0 547,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Get AI הוא $ 176.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.86K. ההיצע במחזור של GET הוא 18.17M, עם היצע כולל של 547000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.33M.