GenesisL1 מחיר היום

מחיר GenesisL1 (L1) בזמן אמת היום הוא $ 0.134444, עם שינוי של 19.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ L1 ל USD הוא $ 0.134444 לכל L1.

GenesisL1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,584,557, עם היצע במחזור של 41.54M L1. ב‑24 השעות האחרונות, L1 סחר בין $ 0.111411 (נמוך) ל $ 0.132818 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.138586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.079726.

ביצועים לטווח קצר, L1 נע ב +1.36% בשעה האחרונה ו +30.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.32K.

GenesisL1 (L1) מידע שוק

שווי שוק $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M נפח (24 שעות) $ 27.32K$ 27.32K $ 27.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M אספקת מחזור 41.54M 41.54M 41.54M אספקה כוללת 46,917,473.85923482 46,917,473.85923482 46,917,473.85923482

שווי השוק הנוכחי של GenesisL1 הוא $ 5.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.32K. ההיצע במחזור של L1 הוא 41.54M, עם היצע כולל של 46917473.85923482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.31M.