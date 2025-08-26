gemxbt (GEMXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01046887 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -11.83% שינוי מחיר (7D) -2.44%

gemxbt (GEMXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GEMXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEMXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01046887, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEMXBT השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -11.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gemxbt (GEMXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 83.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.13K אספקת מחזור 949.95M אספקה כוללת 949,950,546.973304

שווי השוק הנוכחי של gemxbt הוא $ 83.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEMXBT הוא 949.95M, עם היצע כולל של 949950546.973304. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.13K.