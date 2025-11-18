Gemo מחיר היום

מחיר Gemo (GEMO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00052615, עם שינוי של 1.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEMO ל USD הוא $ 0.00052615 לכל GEMO.

Gemo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 526,128, עם היצע במחזור של 999.96M GEMO. ב‑24 השעות האחרונות, GEMO סחר בין $ 0.0004908 (נמוך) ל $ 0.00054429 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00097812, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0004908.

ביצועים לטווח קצר, GEMO נע ב +0.73% בשעה האחרונה ו -14.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gemo (GEMO) מידע שוק

שווי שוק $ 526.13K$ 526.13K $ 526.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 526.13K$ 526.13K $ 526.13K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,964,985.272976 999,964,985.272976 999,964,985.272976

שווי השוק הנוכחי של Gemo הוא $ 526.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEMO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964985.272976. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 526.13K.