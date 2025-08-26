עוד על GEKO

Geko Base סֵמֶל

Geko Base מחיר (GEKO)

לא רשום

1 GEKO ל USDמחיר חי:

$0.00039643
$0.00039643$0.00039643
-6.50%1D
USD
Geko Base (GEKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:55:35 (UTC+8)

Geko Base (GEKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0070819
$ 0.0070819$ 0.0070819

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-6.57%

-9.56%

-9.56%

Geko Base (GEKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GEKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0070819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEKO השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -6.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Geko Base (GEKO) מידע שוק

$ 396.43K
$ 396.43K$ 396.43K

--
----

$ 396.43K
$ 396.43K$ 396.43K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Geko Base הוא $ 396.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEKO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.43K.

Geko Base (GEKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Geko Baseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGeko Base ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGeko Base ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Geko Baseל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.57%
30 ימים$ 0-35.20%
60 ימים$ 0+7.89%
90 ימים$ 0--

מה זהGeko Base (GEKO)

Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!

Geko Base (GEKO) משאב

האתר הרשמי

Geko Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Geko Base (GEKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Geko Base (GEKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Geko Base.

בדוק את Geko Base תחזית המחיר עכשיו‏!

GEKO למטבעות מקומיים

Geko Base (GEKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Geko Base (GEKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Geko Base (GEKO)

כמה שווה Geko Base (GEKO) היום?
החי GEKOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GEKO ל USD?
המחיר הנוכחי של GEKO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Geko Base?
שווי השוק של GEKO הוא $ 396.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GEKO?
ההיצע במחזור של GEKO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEKO?
‏‏GEKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0070819 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEKO?
GEKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GEKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEKO הוא -- USD.
האם GEKO יעלה השנה?
GEKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:55:35 (UTC+8)

