GearUp (GUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00101361 24 שעות נמוך $ 0.00101361 גבוה 24 שעות $ 0.00101361 שיא כל הזמנים $ 0.328423 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +5.37%

GearUp (GUP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00101361. במהלך 24 השעות האחרונות, GUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101361 לבין שיא של $ 0.00101361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.328423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GearUp (GUP) מידע שוק

שווי שוק $ 10.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.14K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GearUp הוא $ 10.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUP הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.14K.