GDOG (GDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -6.01% שינוי מחיר (7D) +2.63% שינוי מחיר (7D) +2.63%

GDOG (GDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDOG השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -6.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GDOG (GDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 141.99K$ 141.99K $ 141.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.99K$ 141.99K $ 141.99K אספקת מחזור 82.89B 82.89B 82.89B אספקה כוללת 82,891,238,946.57478 82,891,238,946.57478 82,891,238,946.57478

שווי השוק הנוכחי של GDOG הוא $ 141.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDOG הוא 82.89B, עם היצע כולל של 82891238946.57478. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.99K.