gBLUE מחיר היום

מחיר gBLUE (GBLUE) בזמן אמת היום הוא $ 2.68, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GBLUE ל USD הוא $ 2.68 לכל GBLUE.

gBLUE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,655, עם היצע במחזור של 14.74K GBLUE. ב‑24 השעות האחרונות, GBLUE סחר בין $ 2.54 (נמוך) ל $ 2.8 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 26.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.23.

ביצועים לטווח קצר, GBLUE נע ב -2.15% בשעה האחרונה ו +2.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 271.40.

gBLUE (GBLUE) מידע שוק

שווי שוק $ 39.66K$ 39.66K $ 39.66K נפח (24 שעות) $ 271.40$ 271.40 $ 271.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.62K$ 97.62K $ 97.62K אספקת מחזור 14.74K 14.74K 14.74K אספקה כוללת 14,742.89190316205 14,742.89190316205 14,742.89190316205

שווי השוק הנוכחי של gBLUE הוא $ 39.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 271.40. ההיצע במחזור של GBLUE הוא 14.74K, עם היצע כולל של 14742.89190316205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.62K.