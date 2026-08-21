Gata מחיר היום

מחיר Gata (GATA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GATA ל USD הוא $ 0 לכל GATA.

Gata כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,154, עם היצע במחזור של 175.00M GATA. ב‑24 השעות האחרונות, GATA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.175121, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GATA נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +7.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.27.

Gata (GATA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.15K$ 38.15K $ 38.15K נפח (24 שעות) $ 76.27$ 76.27 $ 76.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.02K$ 218.02K $ 218.02K אספקת מחזור 175.00M 175.00M 175.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gata הוא $ 38.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.27. ההיצע במחזור של GATA הוא 175.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.02K.