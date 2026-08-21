Gari Network מחיר היום

מחיר Gari Network (GARI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GARI ל USD הוא $ 0 לכל GARI.

Gari Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 333,948, עם היצע במחזור של 905.27M GARI. ב‑24 השעות האחרונות, GARI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.982499, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GARI נע ב +2.07% בשעה האחרונה ו +42.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.28K.

Gari Network (GARI) מידע שוק

שווי שוק $ 333.95K$ 333.95K $ 333.95K נפח (24 שעות) $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 367.93K$ 367.93K $ 367.93K אספקת מחזור 905.27M 905.27M 905.27M אספקה כוללת 997,400,772.79 997,400,772.79 997,400,772.79

שווי השוק הנוכחי של Gari Network הוא $ 333.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.28K. ההיצע במחזור של GARI הוא 905.27M, עם היצע כולל של 997400772.79. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 367.93K.