מחיר Gap Tooth Lizard ($GAPPY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $GAPPY ל USD הוא -- לכל $GAPPY.

Gap Tooth Lizard כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 196,316, עם היצע במחזור של 99.91B $GAPPY. ב‑24 השעות האחרונות, $GAPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $GAPPY נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו -20.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

שווי שוק $ 196.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.32K אספקת מחזור 99.91B אספקה כוללת 99,906,805,287.48557

שווי השוק הנוכחי של Gap Tooth Lizard הוא $ 196.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GAPPY הוא 99.91B, עם היצע כולל של 99906805287.48557. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.32K.