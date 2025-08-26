Galvan מחיר (IZE)
Galvan (IZE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00703689, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IZE השתנה ב +4.39% במהלך השעה האחרונה, -11.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Galvan הוא $ 917.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IZE הוא 6.41B, עם היצע כולל של 6406868267.685435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 917.27K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Galvanל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGalvan ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGalvan ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Galvanל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.30%
|30 ימים
|$ 0
|+5.12%
|60 ימים
|$ 0
|-28.41%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: - Fees for processing transactions - Staking for new voting proposals - Rewarding active Node Owners - Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon) - Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: 1. The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards 2. Scalable blockchain-rewards system for healthy actions 3. Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.