GAIMIN מחיר היום

מחיר GAIMIN (GMRX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMRX ל USD הוא $ 0 לכל GMRX.

GAIMIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 540,792, עם היצע במחזור של 57.66B GMRX. ב‑24 השעות האחרונות, GMRX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03290951, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GMRX נע ב +0.96% בשעה האחרונה ו +6.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GAIMIN (GMRX) מידע שוק

שווי שוק $ 540.79K$ 540.79K $ 540.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 873.53K$ 873.53K $ 873.53K אספקת מחזור 57.66B 57.66B 57.66B אספקה כוללת 93,140,358,550.51411 93,140,358,550.51411 93,140,358,550.51411

שווי השוק הנוכחי של GAIMIN הוא $ 540.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMRX הוא 57.66B, עם היצע כולל של 93140358550.51411. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 873.53K.