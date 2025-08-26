עוד על GAIM

GAIM Studio (GAIM)

1 GAIM ל USDמחיר חי:

--
----
-13.70%1D
GAIM Studio (GAIM) טבלת מחירים חיה
GAIM Studio (GAIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279978
$ 0.00279978$ 0.00279978

$ 0
$ 0$ 0

+1.20%

-13.72%

-23.23%

-23.23%

GAIM Studio (GAIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00279978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAIM השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -13.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAIM Studio (GAIM) מידע שוק

$ 78.99K
$ 78.99K$ 78.99K

--
----

$ 78.99K
$ 78.99K$ 78.99K

999.88M
999.88M 999.88M

999,877,928.981404
999,877,928.981404 999,877,928.981404

שווי השוק הנוכחי של GAIM Studio הוא $ 78.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAIM הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999877928.981404. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.99K.

GAIM Studio (GAIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GAIM Studioל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGAIM Studio ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGAIM Studio ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GAIM Studioל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.72%
30 ימים$ 0-52.45%
60 ימים$ 0-70.94%
90 ימים$ 0--

מה זהGAIM Studio (GAIM)

Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.

GAIM Studio (GAIM) משאב

GAIM Studioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GAIM Studio (GAIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GAIM Studio (GAIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GAIM Studio.

בדוק את GAIM Studio תחזית המחיר עכשיו‏!

GAIM למטבעות מקומיים

GAIM Studio (GAIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GAIM Studio (GAIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GAIM Studio (GAIM)

כמה שווה GAIM Studio (GAIM) היום?
החי GAIMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAIM ל USD?
המחיר הנוכחי של GAIM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GAIM Studio?
שווי השוק של GAIM הוא $ 78.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAIM?
ההיצע במחזור של GAIM הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAIM?
‏‏GAIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00279978 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAIM?
GAIM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GAIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAIM הוא -- USD.
האם GAIM יעלה השנה?
GAIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.