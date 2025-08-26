GAIM Studio (GAIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00279978$ 0.00279978 $ 0.00279978 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.20% שינוי מחיר (1D) -13.72% שינוי מחיר (7D) -23.23% שינוי מחיר (7D) -23.23%

GAIM Studio (GAIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00279978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAIM השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -13.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAIM Studio (GAIM) מידע שוק

שווי שוק $ 78.99K$ 78.99K $ 78.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.99K$ 78.99K $ 78.99K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,877,928.981404 999,877,928.981404 999,877,928.981404

שווי השוק הנוכחי של GAIM Studio הוא $ 78.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAIM הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999877928.981404. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.99K.