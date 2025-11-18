fxhash מחיר היום

מחיר fxhash (FXH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0033413, עם שינוי של 8.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FXH ל USD הוא $ 0.0033413 לכל FXH.

fxhash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,737,476, עם היצע במחזור של 520.00M FXH. ב‑24 השעות האחרונות, FXH סחר בין $ 0.00324747 (נמוך) ל $ 0.00363476 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03486908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00324747.

ביצועים לטווח קצר, FXH נע ב +2.49% בשעה האחרונה ו -15.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

fxhash (FXH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M אספקת מחזור 520.00M 520.00M 520.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של fxhash הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FXH הוא 520.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.34M.