FVIX מחיר היום

מחיר FVIX (FVIX) בזמן אמת היום הוא $ 32.82, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FVIX ל USD הוא $ 32.82 לכל FVIX.

FVIX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 492,048, עם היצע במחזור של 14.99K FVIX. ב‑24 השעות האחרונות, FVIX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 95.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 18.95.

ביצועים לטווח קצר, FVIX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FVIX (FVIX) מידע שוק

שווי שוק $ 492.05K$ 492.05K $ 492.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 492.05K$ 492.05K $ 492.05K אספקת מחזור 14.99K 14.99K 14.99K אספקה כוללת 14,990.00822070872 14,990.00822070872 14,990.00822070872

