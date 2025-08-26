Fulcrom (FUL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00721649 גבוה 24 שעות $ 0.00754344 שיא כל הזמנים $ 0.04004179 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00315451 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -3.71% שינוי מחיר (7D) +0.30%

Fulcrom (FUL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00717957. במהלך 24 השעות האחרונות, FUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00721649 לבין שיא של $ 0.00754344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04004179, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00315451.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUL השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fulcrom (FUL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.83M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.35M אספקת מחזור 2.13B אספקה כוללת 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fulcrom הוא $ 17.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUL הוא 2.13B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.35M.