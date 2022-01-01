Fulcrom (FUL) טוקנומיקה
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain.
What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born.
History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders.
What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system.
What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fulcrom (FUL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Fulcrom (FUL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Fulcrom (FUL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FUL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FULהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FULטוקניומיקה, חקרו אתFULהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
FUL חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן FUL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FUL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
