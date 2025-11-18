FTF100 מחיר היום

מחיר FTF100 (FTF100) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004842, עם שינוי של 8.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FTF100 ל USD הוא $ 0.00004842 לכל FTF100.

FTF100 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,798, עם היצע במחזור של 1.00B FTF100. ב‑24 השעות האחרונות, FTF100 סחר בין $ 0.00004242 (נמוך) ל $ 0.00006525 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0004498, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004242.

ביצועים לטווח קצר, FTF100 נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו -31.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FTF100 (FTF100) מידע שוק

שווי שוק $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.80K$ 47.80K $ 47.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FTF100 הוא $ 47.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTF100 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.80K.