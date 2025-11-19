FTF100 (FTF100) תחזית מחיר (USD)

קבל FTF100 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה FTF100 יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של FTF100 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה FTF100 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, FTF100 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000045 בשנת 2025. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, FTF100 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000047 בשנת 2026. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של FTF100 הוא $ 0.000049 עם 10.25% שיעור צמיחה. FTF100 (FTF100) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של FTF100 הוא $ 0.000052 עם 15.76% שיעור צמיחה. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של FTF100 הוא $ 0.000054 עם 21.55% שיעור צמיחה. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של FTF100 הוא $ 0.000057 עם 27.63% שיעור צמיחה. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של FTF100 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000093. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של FTF100 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000153. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000045 0.00%

2026 $ 0.000047 5.00%

2027 $ 0.000049 10.25%

2028 $ 0.000052 15.76%

2029 $ 0.000054 21.55%

2030 $ 0.000057 27.63%

2031 $ 0.000060 34.01%

2032 $ 0.000063 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000066 47.75%

2034 $ 0.000070 55.13%

2035 $ 0.000073 62.89%

2036 $ 0.000077 71.03%

2037 $ 0.000081 79.59%

2038 $ 0.000085 88.56%

2039 $ 0.000089 97.99%

2040 $ 0.000093 107.89% הצג עוד לטווח קצר FTF100 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000045 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000045 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000045 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000045 0.41% FTF100 (FTF100) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורFTF100ב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000045 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. FTF100 (FTF100) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורFTF100 , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000045 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. FTF100 (FTF100) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורFTF100 , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000045 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. FTF100 (FTF100) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורFTF100 הוא $0.000045 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית FTF100 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 45.19K$ 45.19K $ 45.19K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר FTF100 העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, FTF100 יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 45.19K. צפה FTF100 במחיר חי

FTF100 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בFTF100דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלFTF100 הוא 0.000045USD. היצע במחזור של FTF100(FTF100) הוא 1.00B FTF100 , מה שמעניק לו שווי שוק של $45,186 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 5.23% $ 0 $ 0.000049 $ 0.000042

7 ימים -35.60% $ -0.000016 $ 0.000163 $ 0.000042

30 ימים -70.12% $ -0.000031 $ 0.000163 $ 0.000042 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,FTF100 הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 5.23% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,FTF100 נסחר בשיא של $0.000163 ושפל של $0.000042 . נרשם שינוי במחיר של -35.60% . מגמה אחרונה זו מציגה אתFTF100 הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,FTF100 חווה -70.12% שינוי, המשקף בערך $-0.000031 לערכו. זה מצביע על כך ש FTF100 עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך FTF100 (FTF100) מודול חיזוי מחיר עובד? FTF100 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של FTF100על בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךFTF100 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של FTF100 , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של FTF100. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלFTF100 . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלFTF100 כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של FTF100.

מדוע FTF100 חיזוי מחירים חשוב?

FTF100 תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

