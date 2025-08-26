Froth (FROTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00231849 גבוה 24 שעות $ 0.00259026 שיא כל הזמנים $ 0.00332443 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -8.68% שינוי מחיר (7D) +1.02%

Froth (FROTH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00232918. במהלך 24 השעות האחרונות, FROTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00231849 לבין שיא של $ 0.00259026, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00332443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROTH השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Froth (FROTH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.27M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.27M אספקת מחזור 978.84M אספקה כוללת 978,835,412.8194563

שווי השוק הנוכחי של Froth הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROTH הוא 978.84M, עם היצע כולל של 978835412.8194563. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.27M.