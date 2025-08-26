עוד על FROTH

FROTH מידע על מחיר

FROTH אתר רשמי

FROTH טוקניומיקה

FROTH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Froth סֵמֶל

Froth מחיר (FROTH)

לא רשום

1 FROTH ל USDמחיר חי:

$0.00232254
$0.00232254$0.00232254
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Froth (FROTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:41 (UTC+8)

Froth (FROTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00231849
$ 0.00231849$ 0.00231849
24 שעות נמוך
$ 0.00259026
$ 0.00259026$ 0.00259026
גבוה 24 שעות

$ 0.00231849
$ 0.00231849$ 0.00231849

$ 0.00259026
$ 0.00259026$ 0.00259026

$ 0.00332443
$ 0.00332443$ 0.00332443

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-8.68%

+1.02%

+1.02%

Froth (FROTH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00232918. במהלך 24 השעות האחרונות, FROTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00231849 לבין שיא של $ 0.00259026, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00332443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROTH השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Froth (FROTH) מידע שוק

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

978.84M
978.84M 978.84M

978,835,412.8194563
978,835,412.8194563 978,835,412.8194563

שווי השוק הנוכחי של Froth הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROTH הוא 978.84M, עם היצע כולל של 978835412.8194563. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.27M.

Froth (FROTH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frothל USDהיה $ -0.000221439085448602.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFroth ל USDהיה . $ -0.0003213977.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFroth ל USDהיה $ +0.0001702344.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frothל USDהיה $ +0.00224294860277122856.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000221439085448602-8.68%
30 ימים$ -0.0003213977-13.79%
60 ימים$ +0.0001702344+7.31%
90 ימים$ +0.00224294860277122856+2,601.08%

מה זהFroth (FROTH)

Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Froth (FROTH) משאב

האתר הרשמי

Frothתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Froth (FROTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Froth (FROTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Froth.

בדוק את Froth תחזית המחיר עכשיו‏!

FROTH למטבעות מקומיים

Froth (FROTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Froth (FROTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Froth (FROTH)

כמה שווה Froth (FROTH) היום?
החי FROTHהמחיר ב USD הוא 0.00232918 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROTH ל USD?
המחיר הנוכחי של FROTH ל USD הוא $ 0.00232918. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Froth?
שווי השוק של FROTH הוא $ 2.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROTH?
ההיצע במחזור של FROTH הוא 978.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROTH?
‏‏FROTH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00332443 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROTH?
FROTH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FROTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROTH הוא -- USD.
האם FROTH יעלה השנה?
FROTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:41 (UTC+8)

Froth (FROTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.