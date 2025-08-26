Frostic (FROST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00361277 $ 0.00361277 $ 0.00361277 24 שעות נמוך $ 0.00406717 $ 0.00406717 $ 0.00406717 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00361277$ 0.00361277 $ 0.00361277 גבוה 24 שעות $ 0.00406717$ 0.00406717 $ 0.00406717 שיא כל הזמנים $ 0.00432983$ 0.00432983 $ 0.00432983 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00255167$ 0.00255167 $ 0.00255167 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -10.77% שינוי מחיר (7D) -1.02% שינוי מחיר (7D) -1.02%

Frostic (FROST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00362301. במהלך 24 השעות האחרונות, FROST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00361277 לבין שיא של $ 0.00406717, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00432983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00255167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROST השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -10.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frostic (FROST) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frostic הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROST הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.62M.