Frogie (FROGIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.18%

Frogie (FROGIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROGIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROGIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frogie (FROGIE) מידע שוק

שווי שוק $ 17.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.41K אספקת מחזור 884.72M אספקה כוללת 884,715,528.05

שווי השוק הנוכחי של Frogie הוא $ 17.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROGIE הוא 884.72M, עם היצע כולל של 884715528.05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.41K.