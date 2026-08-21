fries מחיר היום

מחיר fries (FRIES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRIES ל USD הוא $ 0 לכל FRIES.

fries כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,353, עם היצע במחזור של 100.00B FRIES. ב‑24 השעות האחרונות, FRIES סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRIES נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

fries (FRIES) מידע שוק

שווי שוק $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של fries הוא $ 23.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRIES הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.35K.