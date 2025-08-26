עוד על FREN

Frencoin מחיר (FREN)

1 FREN ל USD מחיר חי:

$0.0185306
$0.0185306
-6.00%1D
Frencoin (FREN) טבלת מחירים חיה
Frencoin (FREN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.95%

-6.01%

+1.32%

+1.32%

Frencoin (FREN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0185306. במהלך 24 השעות האחרונות, FREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01836182 לבין שיא של $ 0.02012502, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0208037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00869196.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FREN השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -6.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frencoin (FREN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Frencoin הוא $ 596.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREN הוא 32.18M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.

Frencoin (FREN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frencoinל USDהיה $ -0.00118553656023252.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrencoin ל USDהיה . $ +0.0033940721.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrencoin ל USDהיה $ +0.0116068395.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frencoinל USDהיה $ +0.003454810954637475.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00118553656023252-6.01%
30 ימים$ +0.0033940721+18.32%
60 ימים$ +0.0116068395+62.64%
90 ימים$ +0.003454810954637475+22.92%

מה זהFrencoin (FREN)

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

Frencoin (FREN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Frencoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frencoin (FREN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frencoin (FREN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frencoin.

Frencoin (FREN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frencoin (FREN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FREN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frencoin (FREN)

כמה שווה Frencoin (FREN) היום?
החי FRENהמחיר ב USD הוא 0.0185306 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FREN ל USD?
המחיר הנוכחי של FREN ל USD הוא $ 0.0185306. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frencoin?
שווי השוק של FREN הוא $ 596.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FREN?
ההיצע במחזור של FREN הוא 32.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FREN?
‏‏FREN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0208037 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FREN?
FREN ‏‏רשם מחירATL של 0.00869196 USD.
מהו נפח המסחר של FREN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FREN הוא -- USD.
האם FREN יעלה השנה?
FREN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FREN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

