Frencoin (FREN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01836182 $ 0.01836182 $ 0.01836182 24 שעות נמוך $ 0.02012502 $ 0.02012502 $ 0.02012502 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01836182$ 0.01836182 $ 0.01836182 גבוה 24 שעות $ 0.02012502$ 0.02012502 $ 0.02012502 שיא כל הזמנים $ 0.0208037$ 0.0208037 $ 0.0208037 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00869196$ 0.00869196 $ 0.00869196 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.95% שינוי מחיר (1D) -6.01% שינוי מחיר (7D) +1.32% שינוי מחיר (7D) +1.32%

Frencoin (FREN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0185306. במהלך 24 השעות האחרונות, FREN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01836182 לבין שיא של $ 0.02012502, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0208037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00869196.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FREN השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -6.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frencoin (FREN) מידע שוק

שווי שוק $ 596.25K$ 596.25K $ 596.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M אספקת מחזור 32.18M 32.18M 32.18M אספקה כוללת 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Frencoin הוא $ 596.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREN הוא 32.18M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.