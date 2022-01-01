Frencoin (FREN) טוקנומיקה

Frencoin (FREN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Frencoin (FREN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Frencoin (FREN) מידע

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.

Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.

Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

אתר רשמי:
https://amihan.gg/
מסמך לבן:
https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155

Frencoin (FREN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Frencoin (FREN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 636.87K
$ 636.87K
ההיצע הכולל:
$ 88.89M
$ 88.89M
אספקה במחזור:
$ 32.18M
$ 32.18M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.76M
$ 1.76M
שיא כל הזמנים:
$ 0.0208037
$ 0.0208037
שפל כל הזמנים:
$ 0.00869196
$ 0.00869196
מחיר נוכחי:
$ 0.01981704
$ 0.01981704

Frencoin (FREN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Frencoin (FREN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של FREN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות FRENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את FRENטוקניומיקה, חקרו אתFRENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FREN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן FREN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FREN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.