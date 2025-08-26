Frax Price Index Share (FPIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.61143 $ 0.61143 $ 0.61143 24 שעות נמוך $ 0.657267 $ 0.657267 $ 0.657267 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.61143$ 0.61143 $ 0.61143 גבוה 24 שעות $ 0.657267$ 0.657267 $ 0.657267 שיא כל הזמנים $ 14.2$ 14.2 $ 14.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.3175$ 0.3175 $ 0.3175 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -4.76% שינוי מחיר (7D) +2.39% שינוי מחיר (7D) +2.39%

Frax Price Index Share (FPIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.621577. במהלך 24 השעות האחרונות, FPIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.61143 לבין שיא של $ 0.657267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3175.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPIS השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -4.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frax Price Index Share (FPIS) מידע שוק

שווי שוק $ 22.30M$ 22.30M $ 22.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.42M$ 62.42M $ 62.42M אספקת מחזור 35.73M 35.73M 35.73M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frax Price Index Share הוא $ 22.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPIS הוא 35.73M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.42M.