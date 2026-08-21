FRAME מחיר היום

מחיר FRAME (FRAME) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRAME ל USD הוא $ 0 לכל FRAME.

FRAME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,716, עם היצע במחזור של 1.00B FRAME. ב‑24 השעות האחרונות, FRAME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00314878, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRAME נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו +29.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FRAME (FRAME) מידע שוק

שווי שוק $ 76.72K$ 76.72K $ 76.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.72K$ 76.72K $ 76.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FRAME הוא $ 76.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRAME הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.72K.