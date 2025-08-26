Foxy (FOXY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00280099 $ 0.00280099 $ 0.00280099 24 שעות נמוך $ 0.00308945 $ 0.00308945 $ 0.00308945 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00280099$ 0.00280099 $ 0.00280099 גבוה 24 שעות $ 0.00308945$ 0.00308945 $ 0.00308945 שיא כל הזמנים $ 0.03032542$ 0.03032542 $ 0.03032542 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0011223$ 0.0011223 $ 0.0011223 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.71% שינוי מחיר (1D) -8.90% שינוי מחיר (7D) -20.36% שינוי מחיר (7D) -20.36%

Foxy (FOXY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00280102. במהלך 24 השעות האחרונות, FOXY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00280099 לבין שיא של $ 0.00308945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOXYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03032542, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0011223.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOXY השתנה ב -1.71% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Foxy (FOXY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.41M$ 16.41M $ 16.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.01M$ 28.01M $ 28.01M אספקת מחזור 5.86B 5.86B 5.86B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Foxy הוא $ 16.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOXY הוא 5.86B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.01M.