FOXE מחיר היום

מחיר FOXE (FOXE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOXE ל USD הוא $ 0 לכל FOXE.

FOXE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,342, עם היצע במחזור של 177.78T FOXE. ב‑24 השעות האחרונות, FOXE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOXE נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו +24.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FOXE (FOXE) מידע שוק

שווי שוק $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.34K$ 100.34K $ 100.34K אספקת מחזור 177.78T 177.78T 177.78T אספקה כוללת 177,781,900,000,000.0 177,781,900,000,000.0 177,781,900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FOXE הוא $ 100.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOXE הוא 177.78T, עם היצע כולל של 177781900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.34K.