ForgeAI מחיר היום

מחיר ForgeAI (FORGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00159944, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORGE ל USD הוא $ 0.00159944 לכל FORGE.

ForgeAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,306, עם היצע במחזור של 48.33M FORGE. ב‑24 השעות האחרונות, FORGE סחר בין $ 0.00156632 (נמוך) ל $ 0.00161629 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04972867, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00114055.

ביצועים לטווח קצר, FORGE נע ב -- בשעה האחרונה ו +12.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.66.

ForgeAI (FORGE) מידע שוק

שווי שוק $ 77.31K$ 77.31K $ 77.31K נפח (24 שעות) $ 10.66$ 10.66 $ 10.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.94K$ 159.94K $ 159.94K אספקת מחזור 48.33M 48.33M 48.33M אספקה כוללת 99,999,745.59694 99,999,745.59694 99,999,745.59694

שווי השוק הנוכחי של ForgeAI הוא $ 77.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.66. ההיצע במחזור של FORGE הוא 48.33M, עם היצע כולל של 99999745.59694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.94K.