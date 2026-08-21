Forecast AI מחיר היום

מחיר Forecast AI (FORAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 41.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORAI ל USD הוא $ 0 לכל FORAI.

Forecast AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,916, עם היצע במחזור של 1.00B FORAI. ב‑24 השעות האחרונות, FORAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FORAI נע ב -6.65% בשעה האחרונה ו +42.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Forecast AI (FORAI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forecast AI הוא $ 31.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.92K.