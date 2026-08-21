FOMO מחיר היום

מחיר FOMO (FOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOMO ל USD הוא $ 0 לכל FOMO.

FOMO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,016, עם היצע במחזור של 100.00B FOMO. ב‑24 השעות האחרונות, FOMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOMO נע ב +1.78% בשעה האחרונה ו +23.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FOMO (FOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 60.02K$ 60.02K $ 60.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.02K$ 60.02K $ 60.02K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,995,061,541.69852 99,995,061,541.69852 99,995,061,541.69852

שווי השוק הנוכחי של FOMO הוא $ 60.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOMO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99995061541.69852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.02K.