Flux Protocol מחיר היום

מחיר Flux Protocol (FLX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0029396, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLX ל USD הוא $ 0.0029396 לכל FLX.

Flux Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 737,798, עם היצע במחזור של 250.99M FLX. ב‑24 השעות האחרונות, FLX סחר בין $ 0.00281156 (נמוך) ל $ 0.00293964 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00271301.

ביצועים לטווח קצר, FLX נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.78.

Flux Protocol (FLX) מידע שוק

שווי שוק $ 737.80K$ 737.80K $ 737.80K נפח (24 שעות) $ 17.78$ 17.78 $ 17.78 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M אספקת מחזור 250.99M 250.99M 250.99M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Flux Protocol הוא $ 737.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.78. ההיצע במחזור של FLX הוא 250.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.94M.