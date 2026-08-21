Fluid Wrapped Ether מחיר היום

מחיר Fluid Wrapped Ether (FWETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,380.54, עם שינוי של 5.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FWETH ל USD הוא $ 2,380.54 לכל FWETH.

Fluid Wrapped Ether כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,107,261, עם היצע במחזור של 5.51K FWETH. ב‑24 השעות האחרונות, FWETH סחר בין $ 2,248.6 (נמוך) ל $ 2,376.8 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,329.7, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,333.35.

ביצועים לטווח קצר, FWETH נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 88.86.

Fluid Wrapped Ether (FWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 13.11M$ 13.11M $ 13.11M נפח (24 שעות) $ 88.86$ 88.86 $ 88.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.11M$ 13.11M $ 13.11M אספקת מחזור 5.51K 5.51K 5.51K אספקה כוללת 5,506.0 5,506.0 5,506.0

שווי השוק הנוכחי של Fluid Wrapped Ether הוא $ 13.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.86. ההיצע במחזור של FWETH הוא 5.51K, עם היצע כולל של 5506.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.11M.