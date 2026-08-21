Fluffey מחיר היום

מחיר Fluffey (FLUFFEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLUFFEY ל USD הוא $ 0 לכל FLUFFEY.

Fluffey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,575, עם היצע במחזור של 1.00B FLUFFEY. ב‑24 השעות האחרונות, FLUFFEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLUFFEY נע ב +3.66% בשעה האחרונה ו +34.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fluffey (FLUFFEY) מידע שוק

שווי שוק $ 45.58K$ 45.58K $ 45.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.58K$ 45.58K $ 45.58K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fluffey הוא $ 45.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLUFFEY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.58K.