Floppa (FLOPPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00132358 $ 0.00132358 $ 0.00132358 24 שעות נמוך $ 0.00149528 $ 0.00149528 $ 0.00149528 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00132358$ 0.00132358 $ 0.00132358 גבוה 24 שעות $ 0.00149528$ 0.00149528 $ 0.00149528 שיא כל הזמנים $ 0.01677971$ 0.01677971 $ 0.01677971 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -11.13% שינוי מחיר (7D) -18.51% שינוי מחיר (7D) -18.51%

Floppa (FLOPPA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00132842. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOPPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00132358 לבין שיא של $ 0.00149528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOPPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01677971, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOPPA השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -11.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Floppa (FLOPPA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Floppa הוא $ 1.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOPPA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.